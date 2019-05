Fer en Narsingh transfervrij op te halen bij Swansea

De contracten van beide spelers met een verleden in Oranje worden niet verlengd bij de club die dit seizoen als tiende eindigt in het Championship. Narsingh (28) maakte in januari 2017 de overstap van PSV naar de club uit Wales en kwam in tweeënhalf seizoen tot 33 competitiewedstrijden, waarin hij slechts één keer scoorde.

Ook de verbintenis van Fer (29) krijgt geen vervolg. De middenvelder, die in Nederland uitkwam voor Feyenoord en FC Twente, arriveerde een jaar eerder dan Narsingh in Swansea en kwam in totaal tot negentig competitiewedstrijden voor The Swans. Daarom scoorde Fer acht keer.

Een andere oude bekende - Wilfried Bony - is na de zomer eveneens niet meer te zien in het shirt van Swansea City.