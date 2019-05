Bertens loopt tweede finale op rij mis

De Nederlandse - die vorige week het toernooi in Madrid won - leek tegen de Britse Johanna Konta goed op weg door de eerste set binnen te halen, maar liet het vervolgens in de tweede en derde set liggen: 5-7, 7-5, 6-2.

Gemiste kans

Een gemiste kans voor Bertens, die na dit weekeinde zelfs de tweede plaats op de wereldranglijst in handen had kunnen hebben. Als Bertens de finale zou halen en Karolina Pliskova (die later deze zaterdag de tweede halve finale speelt) het toernooi niet zou winnen, zou ze stijgen van plek 4 naar plek 2. En dat is een positie die nog nooit iemand in het Nederlandse enkelspel heeft bekleed.

Konta, afgezakt naar de 42e plaats van de wereldranglijst, toonde zich vanaf de eerste game een taaie tegenstander. Ze verraste Bertens vaak met een dropshot op de lastige baan, die tot ongenoegen van de Nederlandse erg glad was. In de eerste set kwam Bertens 5-4 achter en had Konta de overhand, maar in een oogwenk nam de Nederlandse het initiatief over, won drie games op rij en had de set binnen (7-5).

Konta slaat terug

In de tweede set kwam de Nederlandse 5-4 voor en leek ze de partij uit te spelen, maar ze liet Konta terugkomen. De Britse sloeg praktisch alle ballen raak en trok op haar beurt de set naar zich toen door drie games op rij te winnen.

In de derde set trok Konta door en nam frustratie bezit van Bertens. Ze slingerde na een gemiste bal haar racket weg en raakte een lijnrechter. De umpire zag er geen opzet in. Het voorval bracht Konta niet van de wijs, ze brak Bertens nogmaals en serveerde bij 5-2 voor de wedstrijd. Bertens werkte nog wel drie matchpoints weg, maar boog uiteindelijk na een partij die bijna drie uur duurde.

– -