Bertens nog één set verwijderd van finale in Rome

Tegenstander in de halve eindstrijd is deze zaterdagmiddag de Britse Johanna Konta. De eerste set werd door Bertens met 7-5 gewonnen. Nadat Bertens in de vierde game haar tegenstandster had gebroken, leek ze goed op weg de eerste set snel binnen te slepen. Maar in zowel de vijfde als de negende game werd de Nederlandse juist op haar beurt gebroken en keek ze tegen een 4-5 achterstand aan.

In de laatste twee games rechtte de pupil van Raemon Sluiter haar rug weer en bracht zo de eerste set alsnog binnen.

Na haar eindzege in Madrid vorige week jaagt Bertens op haar tweede toernooizege op rij. Bovendien kan de Wateringse historie schrijven op de wereldranglijst. De Nederlandse staat nu vierde, maar als Bertens de finale in Rome haalt én Karolina Pliskova (zij speelt de andere halve finale tegen Maria Sakkari) het toernooi niet wint, dan is ze maandag de nummer 2 van de wereld.

Dat is nog nooit een Nederlandse man of vrouw in het enkelspel gelukt.