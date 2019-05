De Witte loopt exact WK-limiet 400 meter

De Nederlandse atlete eindigde als zesde op de 400 meter bij de Diamond League in Shanghai in 51,80. Met die tijd voldeed ze precies aan de WK-limiet.

De Witte stelde vorige week haar deelname in Doha al veilig met de estafetteploeg op de 4x400 meter. Samen met Madiea Ghafoor, Lieke Klaver en Femke Bol won De Witte de B-finale bij de World Relays in het Japanse Yokohama.

De Witte brak vorig jaar door op het internationale podium met een bronzen plak op de EK in Berlijn in een Nederlands record van 50,77. Dit voorjaar voegde ze daar brons op de EK indoor in Glasgow aan toe.