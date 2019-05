Robben start kampioensduel vanaf de bank

Trainer Niko Kovac heeft de plaatsen op vleugels vergeven aan Serge Gnabry en Kingsley Coman. Zij flankeren spits Robert Lewandowski.

Bayern weet zich bij een overwinning verzekerd van de landstitel. Ook een gelijkspel lijkt voldoende, want het doelsaldo ten opzichte van concurrent Borussia Dortmund is dertien goals in het voordeel van Der Rekordmeister. Bij tegenstander Eintracht Frankfurt heeft Jonathan de Guzman een basisplaats. Die ploeg staat zesde en vecht nog voor rechtstreekse plaatsing voor de Champions League.