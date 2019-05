Live Extra: Subtop strijdt om Europees ticket

Heracles Almelo - FC Utrecht

De eerste wedstrijd van zaterdagavond is vanaf 18.30 uur het duel tussen Heracles Almelo en FC Utrecht. Het tweeluik is een herhaling van de finale van de play-offs in 2016. Toen eindigde het eerste duel in Almelo in 1-1, maar in de return in de Galgenwaard liet FC Utrecht zich verrassen: 0-2. Dat scenario zal Dick Advocaat koste wat kost willen voorkomen.

FC Groningen - Vitesse

Om 20.45 uur trappen in het Hoge Noorden de laagst en de hoogst geklasseerde club uit voor hun eerste duel. FC Groningen eindigde na een knappe opmars in de tweede seizoenshelft als achtste, Vitesse gaat als nummer 5 de play-offs in. De Arnhemmers zijn ook ’titelverdediger’ in het seizoenstoetje, nadat ze vorig jaar ADO Den Haag en FC Utrecht de baas waren.

