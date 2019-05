Nederlands speerwerprecord voor Lisanne Schol.

Schol reageerde opgelucht: „Eindelijk. Een hele opluchting. Ik ben eindelijk fit genoeg om het fysiek aan te kunnen. Eigenlijk heb ik na 2011, toen ik al 57,50 meter wierp, steeds te kampen gehad met blessures, en afgelopen winter ging het voor het eerst goed. Ik hoor nu dat de limiet voor deelname aan de WK atletiek 61,50 meter is. Ik was daar niet mee bezig. Ik wilde heel graag over de 60 meter werpen. Dat was mijn grote doel. Nu moet ik gaan nadenken of ik iets in de prive-sfeer moet gaan veranderen. Ik werk nu nog 30 uur per week als bewegingsagoog.”

Ook Schol’s trainer Keith Beard lichtte de progressie toe: „Lisanne is lekker bezig. Dankzij een goede winter heeft ze nu een hogere belastbaarheid. Ik ben niet verrast, maar het is natuurlijk mooi dat het uiteindelijk gebeurt.”