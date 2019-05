Ewan wint langste Giro-rit na massasprint

De Duitser Pascal Ackermann werd perfect gelanceerd door zijn ploeggenoten van Bora-hansgrohe, maar Ewan en de Italiaan Elia Viviani gingen met iets meer snelheid door de laatste bocht en konden de drager van de puntentrui passeren. Viviani werd tweede voor Ackermann.

De rit van Tortoreto Lido naar Pesaro was de langste van deze Ronde van Italië en kende enkele klimmetjes in de laatste 100 kilometer. Op de laatste beklimming, op zo'n 24 kilometer van de finish, sprong Louis Vervaeke van Sunweb weg. De Belg kreeg de Italiaan Giulio Ciccone, leider in het bergklassement, en de Fransman François Bidard mee. Het trio pakte bijna een minuut voorsprong, maar met Groupama en later Bora op kop van het peloton werden de vluchters weer bijgehaald.

Na een lastige afdaling naar Pesaro bleek Ewan in de sprint de snelste. Na een tweede, derde en vierde plaats mocht de Australiër dan eindelijk een ritoverwinning bijschrijven. Het is zijn tweede. In 2017 won hij in het shirt van Orica-Scott ook een etappe.