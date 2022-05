FC Utrecht heeft aan twintig minuten genoeg tegen uitgeblust Vitesse

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Voor scheidend aanvoerder Willem Janssen, in aanloop naar het duel voorzien van de titel ’Mr. Play-Offs’, had de wedstrijd niet beter kunnen beginnen. Al binnen enkele minuten bezorgde hij zijn ploeg met het hoofd een droomstart.

Vitesse was nauwelijks bekomen van de schrik of het leek 2-0 te staan, ware het niet dat de op een perfect afgemeten voorzet binnengekopte bal van Tasos Douvikas werd afgekeurd wegens buitenspel. Diezelfde Douvikas kreeg nog binnen het kwartier een dot van een kans om alsnog 2-0 te maken, maar alleen op doelman Jeroen Houwen afgaand moest hij op wat knullige wijze zijn meerdere erkennen in de goalie.

Het seizoen leek voor Vitesse in Utrecht evenwel duidelijk een wedstrijd te lang te duren. De Arnhemmers stapelden fout op fout, waardoor Van de Streek na dik twintig minuten spelen uiteindelijk de maker van de 2-0 werd. Geklungel bij Houwen en de achterhoede van Vitesse had tot veel erger kunnen leiden, want Utrecht sneed er enkele keren levensgevaarlijk doorheen. De Domstedelingen waren echter genadig en voerden de score voor rust niet verder op.

Apatisch Vitesse

De tweede helft bracht lange tijd bepaald niet de spanning die doorgaans van een play-offwedstrijd mag worden verwacht. Vitesse had het simpelweg niet, terwijl ook bij Utrecht de krachten zoetjes aan leken weg te vloeien. Desalniettemin liet de thuisploeg haar fans nog eens juichen, toen Riechedly Bazoer zo’n tien minuten voor tijd een onbesuisde tackle inzette in het strafschopgebied van Utrecht en Gustafson mocht aanleggen van elf meter. Dat deed hij, zoals wel vaker, met verve, waardoor Vitesse definitief gebroken leek.

Bazoer veroorzaakte de penalty die leidde tot 3-0 Ⓒ ANP/HH

Met een slim en snel genomen corner, waarbij vooral Million Manhoef gogme toonde, kon Patrick Vroegh kort voor tijd de meegereisde fans uit Arnhem toch nog wat hoop bieden. De wederopstanding richting een resultaat in Utrecht betekende dat niet, maar het maakt de return in Gelredome voor de ploeg van Thomas Letsch het spelen komende zondag in ieder geval nog waard.