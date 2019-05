Robben huilt, scoort en neemt afscheid met titel

En daarmee kwam er voor de 35-jarige Robben een prachtig einde aan tien seizoenen bij Bayern München. Sinds zijn komst in 2009 won de Nederlander met Bayern onder meer acht landstitels, vier Duitse bekers, twee Duitse Supercups, de Champions League, de Europese Supercup en de wereldbeker. En die erelijst kan volgende week zaterdag nog wat meer worden uitgebreid, als Robben met Bayern de Duitse bekerfinale wint ten koste van RB Leipzig.

Niet droog

Robben begon het duel met Frankfurt op de bank, maar al ruim voor de wedstrijd werd er uitgebreid stilgestaan bij het vertrek van de Nederlander, die samen met Franck Ribery en Rafinha afzwaait. Supporters zongen de Nederlander toe en hielden grote spandoeken omhoog, terwijl er op de grote schermen vele hoogtepunten van Robben voorbijkwamen. Het deed de voormalig aanvoerder van Oranje zeker wat, want hij hield het niet droog tijdens de warming-up.

Haller doet wat terug

Via Kingsley Coman opende Bayern al na vier minuten de score, en de thuisploeg was in de uitzinnige Allianz Arena de eerste helft heer en meester. Meer scoren deed de ploeg echter niet, waardoor de bezoekers vijf minuten na rust zomaar ineens langszij kwamen. David Abraham trof uit een hoekschop van Filip Kostic de lat, waarna Sébastien Haller met zijn knie de 1-1 op het scorebord bracht.

David Alaba bracht de thuisclub alweer snel aan de leiding, waarna Renato Sanches de voorsprong naar 3-1 uitbreidde. Daarna was het voor trainer Niko Kovac tijd om Ribery en Robben binnen de lijnen te brengen. En binnen tien minuten deed Ribery op prachtige wijze van zich spreken. De Fransman soleerde tussen Abraham en Danny da Costa door en stiftte prachtig raak.

En toen kon Robben natuurlijk niet achterblijven. De Nederlander was gretig en vastberaden om in zijn afscheidsduel te scoren. En dat lukte zes minuten na de treffer van Ribery. Op aangeven van Alaba tikte de aanvaller uit Bedum van dichtbij raak, met een enorme vreugde-explosie tot gevolg. Alle ploeggenoten (zelfs doelman Sven Ulreich was het veld overgestoken) doken bovenop de afzwaaiende doelpuntenmaker om de 5-1 te vieren.

Bekijk hier de uitslagen en eindstand in de Bundesliga