Bertens: ’Moest mezelf heel de tijd bij elkaar rapen’

Kiki Bertens gaat onderuit in de halve finale van Rome. Ⓒ EPA

ROME - Het was op bij Kiki Bertens, al kwam ze nog akelig dicht bij haar tweede WTA-finale op rij. Ze had de eerste set gewonnen met 7-5, leidde met 5-4 in de tweede en kwam tot 30-30 tijdens de service van tegenstandster Johanna Konta. „Het was lang een gelijkopgaande wedstrijd, maar het was op een gegeven moment op bij mij”, zei een zichtbaar vermoeide Bertens, die met 7-5, 5-7 en 6-2 onderuit ging tegen de Britse.