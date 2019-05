Roglic: ’Zondag wordt beslissende dag in de Giro’

De Sloveen van Jumbo-Visma is zeker na de zege in de openingstijdrit favoriet in de lange tijdrit van Riccione naar San Marino over 34,8 kilometer.

Dumoulin

„Tom Dumoulin is er niet meer als belangrijkste concurrent. Wie dat nu is? Waarschijnlijk ikzelf”, keek Roglic vooruit naar de tijdrit. „Ik ben in m’n eentje en moet tegen mezelf knokken in die tijdrit.”

Waar ploegleider Jan Boven denkt dat de marges tussen de klassementsrenner klein zullen zijn, verwacht Roglic dat de tijdrit voor verschillen gaat zorgen. „Het wordt een beslissende dag voor de klassementsrenners.”

Conti

Roglic heeft een achterstand van 5.24 minuten op de Italiaan Valerio Conti, maar verdedigt een voorsprong van 35 seconden op de Brit Simon Yates en 39 seconden op de Italiaan Vincenzo Nibali.