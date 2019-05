Bayern-trainer geheimzinnig: ’Ik heb andere info dan jullie’

„Daar ben ik van overtuigd”, zei de oefenmeester nadat zijn ploeg zich van de zevende landstitel op rij had verzekerd. „Ik heb waarschijnlijk andere informatie dan jullie. Ik krijg die uit de eerste hand.”

Kovac kan volgende week de landstitel aan winst van de Duitse beker koppelen als Bayern München de finale tegen RB Leipzig speelt. Toch kreeg hij dit seizoen veel kritiek. Bayern München begon matig aan het seizoen en werd al in de achtste finale van de Champions League uitgeschakeld door Liverpool.

Kovac is nu als trainer en speler kampioen geworden met Bayern München, dat zaterdag in de laatste speelronde veel te sterk was (5-1) voor Eintracht Frankfurt. Alleen Franz Beckenbauer slaagde daar ook in.

