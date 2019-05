Manchester City speelt met Watford in finale FA Cup

Raheem Sterling was goed voor drie treffers. Hij is de de tweede speler met drie doelpunten in een finale van de FA Cup achter zijn naam, na Stan Mortensen die in 1953 driemaal scoorde voor Blackpool tegen Bolton Wanderers (4-3). David Silva, Kevin De Bruyne en Gabriel Jesus troffen eenmaal doel voor de ploeg van trainer Pep Guardiola.

City won dit seizoen ook al de landsdtitel, de League Cup en de Engelse Supercup. Het was voor het eerst dat alle nationale prijzen in Engeland naar één club gingen.

City was in eigen land oppermachtig maar werd in de kwartfinale van de Champions league uitgeschakeld door Tottenham Hotspur.

De Spaanse middenvelder David Silva loopt juichend weg nar de eerste treffer van Manchester City. Ⓒ AFP