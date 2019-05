Pak slaag Martens & co in Champions League-finale

Na 30 minuten stond het al 4-0 voor de Fransen mede dankzij een hattrick van Ada Hegerberg. De Duitse Dzsenifer Marozsan had er al na vier minuten 1-0 van gemaakt. Vlak voor tijd tekende invalster Asisat Oshoala voor de eretreffer na een assist van Lieke Martens

Lyon stond voor het vierde jaar op rij de finale van de Champions League en al voor de achtste keer sinds 2010. Typerend voor de krachtsverhoudingen in het Europese vrouwenvoetbal was hoe Lyon dit seizoen over twee duels afrekende met de Nederlandse kampioen Ajax (4-0 en 9-0).

Met zes titels is Lyon recordhouder in de Champions League. Barcelona stond pas voor het eerst in de Europese finale.

Ada Hegerberg loopt juichend weg na de vierde treffer van Lyon. Ⓒ BSR Agency

Shanice van de Sanden startte bij Lyon in de basis, maar werd na ruim een uur spelen onder applaus naar de kant gehaald. Bij de eerste twee doelpunten was ze de aangeefster.

Bij FC Barcelona speelde Martens van begin af aan mee. Er was een invalbeurt voor Stefanie van der Grag.