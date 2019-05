Robben: ’Het was waanzinnig’

„Het was waanzinnig”, zei de 35-jarige aanvaller nadat hij voor de achtste keer kampioen met Bayern was geworden. „We gaan dit met z’n allen vieren en hopelijk vieren we volgende week nog eens feest”, doelde hij op de bekerfinale tegen RB Leizpig.

Het liefst was Robben als basisspeler aan de kampioenswedstrijd begonnen. Maar hij mocht pas na een uur invallen. Gretig als de aanvaller nog steeds is, ging hij meteen op jacht naar een doelpunt. Na ruim een kwartier scoorde hij. Robben vierde zijn treffer als zijn winnende doelpunt van zes jaar geleden in de finale van de Champions League tegen Borussia Dortmund (2-1). Na het laatste fluitsignaal trakteerde hij zijn trainer Niko Kovac op een bierdouche.

Robben deed nog geen uitlatingen over zijn toekomst als voetballer.