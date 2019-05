Oomen kijkt niet meer naar klassement

Dat was vandaag een leuke voorbereiding op de tijdrit, Sam, zo’n ritje van 240 km.

„Zo zou ik het niet willen zeggen. Dit had echt niet nog een keer gehoeven, nog eens 240 kilometer fietsen – meer zelfs – ik denk dat het wel genoeg is geweest voor zo’n eerste week.”

Het was ook een week die zeer gemengde gevoelens oproept. Jouw kopman Tom Dumoulin valt weg, je zit in een vlucht maar mist de ritzege. Door die ontsnapping keer je wel terug in het klassement, iets dat je na de rit niet veel interesseerde. Hoe denk je er nu over?

„Ik weet vooral dat ik realistisch moet zijn. Ik zal in de derde week van de Giro niet goed genoeg zijn om Yates en Roglic te kunnen volgen. Misschien kan ik door mezelf binnenstebuiten te keren met veel moeite net voor een toptien plaats knokken, maar het kan veel waardevoller zijn op een ritzege te mikken. Ik weet niet hoe vaak ik nog grote ronden zal rijden op deze manier, maar ik moet m’n kans waarnemen. Ook omdat ik niet tiptop ben om een klassement te rijden. Wil je dat doen, dan moet de voorbereiding heel goed zijn, en moet je er geestelijk op ingesteld zijn. Op dit moment moet ik tegen jongens als Yates en Roglic super-, supergoed zijn om maar enigszins competitief te zijn. Dat gaat niet lukken deze Giro. Daarom is het handiger en beter om niet meer naar het klassement te kijken. Mocht dat er toch in zitten, via een ontsnapping of dankzij goede benen, dan is dat een leuke bonus. Ik ben er niet mee bezig om verder te gaan als klassementsrenner.”

Rijd je dan de tijdrit niet vol om krachten te sparen?

„Nee, daar ben ik het niet mee eens. Je kunt zeggen: ik rijd de tijdrit niet volle bak, maar dan presteer je altijd nog op tachtig, negentig procent. Dus je komt toch wel vermoeid over de streep. Ik ga ’m proberen heel steady te rijden, zoals ik dat altijd doe. Bovendien volgen er een rustdag en daarna twee vlakke ritten. Het maakt niet veel uit voor de rest van mijn Giro of ik dan morgen tachtig, negentig of honderd procent geef.”