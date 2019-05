Finaleplaats lonkt voor FC Utrecht

FC Utrecht verdedigt de riante uitgangspositie dinsdag voor eigen publiek tijdens de return. De winnaar van het tweeluik strijdt tegen Vitesse of FC Groningen om één ticket voor de voorronde van de Europa League.

FC Utrecht legde in de slotfase van de eerste helft de basis voor de zege. Simon Gustafson benutte in de 36e minuut een strafschop, nadat Alexander Merkel een overtreding zou hebben gemaakt op Riechedly Bazoer. Vier minuten later kopte Cyriel Dessers op aangeven van Nicolas Gavory raak.

Adrian Dalmau miste in de slotfase een grote kans om de dubbele ontmoeting iets spannender te maken. De spits van Heracles schoot voor open doel naast.