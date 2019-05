’Roglic kan twee minuten pakken op Yates’

De Belg protesteerde zo tegen de opgelegde verplichting niet voluit te gaan in de tijdrit van Montefalco die op het programma stond. De reden: voor het klassement van Steven Kruijswijk moest alles en iedereen wijken, ook persoonlijke doelen in de ronde. Campenaerts vond het belachelijk. Als hij toch niet mocht laten zien wat hij kon op zijn specialiteit, was het misschien wel een idee een vriendin te verleiden met hem uit te gaan. Het incident zorgde voor een stevige rel binnen de ploeg.

Zondag is er weer een tijdrit in de Giro. En wederom heeft de formatie die nu Jumbo-Visma heet, in Primoz Roglic een kandidaat voor de roze trui. Ook deze keer staat alles in het teken van de jacht op die trui, en moeten alle krachten zoveel mogelijk worden gespaard voor dat doel. Anders gezegd: van een tijdritkanon als Jos van Emden hoeft dan ook niemand een wonderprestatie te verwachten.

Ploegleider Jan Boven: „Destijds was het een beslissing van mij, en nu opnieuw. Het is allang met Jos besproken. Ook het parcours is wat anders dan destijds, dus er is geen discussie geweest tussen Jos en ons. Alleen Primoz moet voluit gaan.”

Jos van Emden geeft op zijn beurt aan dat het zijn eigen besluit is geweest. „Ik mocht voluit gaan, maar ik heb zelf gezegd dat ik het niet ga doen. En nu wordt er natuurlijk gezegd: ’Hij mag niet voluit gaan’. Nee, nee, dat heb ik uit eigen beweging aangegeven hoor. Ik ben onderhand oud en wijs genoeg om te weten wat er deze Giro nog komt.”

Van Emden, die om 13.35 uur aan het vertrek verschijnt voor de 34,8 kilometer lange race, ziet zijn kopman Roglic wel schitteren. „Als hij buitengewoon goed is in de tijdrit – en dat is hij deze Giro al voortdurend – kan hij twee minuten pakken op Yates. Al geef ik toe dat die Engelsman zich enorm heeft verbeterd in deze discipline.”