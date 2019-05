Teunissen steviger in leiderstrui

De 26-jarige wielrenner van Jumbo-Visma won de vijfde rit na 181,5 kilometer in Cassel. Teunissen versloeg de Fransman Clément Venturini in de sprint. Amund Grøndahl Jansen van Jumbo-Visma eindigde als derde.

Teunissen heeft met nog één etappe te gaan een voorsprong van 14 seconden op zijn ploeggenoot Jansen. De Belg Jens Keukeleire volgt op 22 seconden .

Het is de vierde etappezege van de Nederlandse ploeg in Duinkerke. Eerder won sprinter Dylan Groenewegen drie ritten. Zondag is de laatste etappe van Roubaix naar Duinkerke.