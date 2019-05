Finaliste Pliskova zit Bertens op de hielen

Karolina Pliskova viert haar zege op de Griekse Maria Sakkari. Ⓒ REUTERS

ROME - De Tsjechische tennisster Karolina Pliskova is zondag in de finale van het WTA-toernooi van Rome de tegenstandster van Johanna Konta, die eerder op de dag Kiki Bertens in drie sets bedwong. Pliskova versloeg de Griekse Maria Sakkari met 6-4 6-4.