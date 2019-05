Benfica voor 37e keer kampioen van Portugal

LISSABON

In de kampioenswedstrijd waren Haris Seferovic (twee keer), Joao Félix en Rafa Silva trefzeker. Benfica passeerde door de 4-1-zege de doelpuntengrens van honderd. In het seizoen 1972-1973 gebeurde dat voor het laatst.

Benfica presteerde vooral in de tweede seizoenshelft erg sterk. Na vijftien speelrondes stond de club nog vierde, met zeven punten achterstand op Porto. Trainer Rui Vitória moest vertrekken en sinds zijn vertrek en de aanstelling van Bruno Lage presteerde Benfica veel beter.

Benfica plaatst zich voor hoofdtoernooi van de Champions League, Porto is veroordeeld tot de voorronden. De laatste keer dat er een andere club dan Porto of Benfica kampioen werd, was in 2002: Sporting. Een jaar eerder greep Boavista de titel.