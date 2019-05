Kluivert dreigt met AS Roma Champions League te missen

Roma heeft na 37 van de 38 speelronden 63 punten en nummer 4 Atalanta kan zondag op 68 punten komen. De club uit Bergamo wacht wel de uitwedstrijd tegen kampioen Juventus. AC Milan kan AS Roma passeren.

Justin Kluivert viel halverwege de tweede helft in bij AS Roma, maar ook hij wist het verschil niet te maken. Hij kreeg nog wel een goede kans om de 0-1 te maken, maar via de kluts belandde de bal op de paal.

Dit seizoen verloor AS Roma in de Champions League in de achtste finales van Porto.