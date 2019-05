Vitesse leeft nog na verlies in Groningen

FC Groningen was ruim een uur veel beter dan de bezoekers uit Arnhem. De thuisploeg mocht zich kwalijk nemen dat het niet met grotere cijfers won. Daarvoor kreeg het voldoende mogelijkheden. Beide ploegen treffen elkaar dinsdag in het Gelredome. De winnaar van de dubbele ontmoeting strijdt met FC Utrecht of Heracles Almelo om een Europees startbewijs.

Mimoun Mahi bracht FC Groningen vlak voor rust op voorsprong. Martin Ødegaard, het Noorse talent van Vitesse, mocht zich die treffer aanrekenen. Hij verspeelde knullig de bal aan Ritsu Doan, die Mahi lanceerde. Samir Memisevic schoot FC Groningen vanaf de strafschopstip naar 2-0. Hij mocht vanaf elf meter aanleggen, na een overtreding van Max Clark op Deyovaisio Zeefuik.

Vitesse kreeg aanvankelijk nauwelijks kansen, maar was uiteindelijk wel veel efficiënter dan de thuisploeg. Clarke revancheerde zich voor zijn fout door in de zeventigste minuut de 2-1 te maken. Thulani Serrero miste in de slotfase nog een enorme kans op 2-2.