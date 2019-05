Memphis helpt Lyon richting Champions League

Lille verzekerde zich van de tweede plaats in de Franse Ligue 1 door een zege op Angers (5-0) en is zeker van een ticket voor de groepsfase. Lyon won met 4-0 bij Caen en gaat als nummer drie naar de voorronde van het clubtoernooi.

Lille komt door de zege op 75 punten en is in de laatste speelronde niet meer te achterhalen door Olympique Lyon. Dat won mede dankzij twee treffers van Memphis Depay met 4-0 in Caen en heeft zes punten minder dan Lille, maar vier punten meer dan St. Etienne.

Paris Saint Germain sloot de Franse competitie af met een 4-0-zege bij Dijon. PSG was op 21 april al zeker van de Franse titel.