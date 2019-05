Van de Sanden in spoor Sneijder?

Oranjeleeuwinnen Shanice van de Sanden en Lieke Martens strijden tijdens de Champions League-finale tussen Olympique Lyon en FC Barcelona om de bal. Ⓒ REUTERS

Shanice van de Sanden zal zich op 27 mei met een big smile melden in Zeist. De pijlsnelle vleugelflitser veroverde zaterdag met Olympique Lyon de Champions League voor vrouwen. De 26-jarige Utrechtse was een van de grote uitblinkers bij de Fransen, die als een stoomwals over het FC Barcelona van Lieke Martens heen denderden. Mede dankzij twee assists van SVDS in de eerst 14 minuten werd uiteindelijk met imponerende cijfers gewonnen: 4-1.