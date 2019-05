Video: Totti vernedert zaalvoetballer

De gestopte voetballer, 42 inmiddels, maakte dit weekeinde zijn opwachting in de zaal en werd natuurlijk veelvuldig opgezocht. Allemaal wilden zijn tegenstanders de legendarische oud-aanvaller van AS Roma in de luren leggen.

Een keer lukte dat, al duurde het vervolgens niet lang voordat de waaghals de deksel op zijn neus kreeg. De balkunstenaar verprutste zijn kans met een slappe doelpoging achter het standbeen, waarna Totti onmiddellijk liet zien hoe het wel moet.

Na een lange bal van achteruit lepelde de Italiaan het leer met een formidabele voetbeweging in één keer over de doelman heen. Tot grote vreugde van het publiek. Zelf juichte Totti amper. „Lesje geleerd?”, zo leek hij maar te willen zeggen.

Bekijk hieronder de beelden: