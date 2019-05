Video’s: Dolle boel bij City na winnen treble

Direct na de huldiging baarde trainer Pep Guardiola al opzien door openlijk Raheem Sterling de les te lessen. De Engelse aanvaller had met drie goals een groot aandeel in de overwinning, maar volgens zijn Spaanse trainer waren er nog een aantal verbeterpunten.

„Raheem is een van de redenen dat we dit hebben kunnen doen, maar in de eerste helft speelde hij niet goed”, aldus Guardiola. „Hij leed veel balverlies. Iedereen kan beter. Dat geldt ook voor mij.”

Bekijk hieronder de beelden van de discussie tussen Guardiola en Sterling:

In de kleedkamer was het de materiaalman die voor bijzondere beelden zorgde. Met alleen een onderbroekje aan danste hij als bezetene door de kleedkamer. Hij spoot met champagne, dook in de wasmand en maakte als klap op de vuurpijl een buikschuiver over de natte vloer.

Bekijk hieronder de beelden van het feestje in de kleedkamer:

Ook tijdens de persconferentie vond iets opmerkelijks plaats. Guardiola werd gevraagd naar een onderzoek van de UEFA. De financiële controlecommissie van de Europese voetbalbond zou voldoende bewijs hebben gevonden voor gesjoemel met cijfers.

„We zijn onschuldig tot het tegendeel is bewezen. De directie heeft me verzekerd dat we de regels hebben gevolgd en ik geloof hen”, aldus Guardiola, die vervolgens pisnijdig werd toen hem gevraagd werd of hij wel eens via een obscure omweg geld had ontvangen van de clubeigenaren uit Abu Dhabi. Volgens het onderzoek was dat het geval bij oud-trainer Roberto Mancini.

„Weet je wel wat je nu zegt? Dat je dit vraagt, op een dag als vandaag. Eerlijk waar, vind je dat ik dit nu verdien? Op de dag dat we de treble pakken! Beschuldig je me nu?”

Bekijk hieronder de beelden van het voorval tijdens de persconferentie: