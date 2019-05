Kompany vertrekt bij City en wordt speler/manager Anderlecht

„Anderlecht heeft een prachtig verleden en een mooie toekomst, maar heeft moeite met heden”, aldus Kompany, die enkele maanden terug toevallig in gesprek raakte met eigenaar Marc Coucke en directeur Michael Verschueren.

„Zij vroegen mij naar mijn mening en ik hoorde hun visie aan. Ze waren vastberaden om weer de nummer één van België te worden. Later spraken we elkaar nog een aantal keer en schoof ook de nieuw aangestelde technisch directeur Frank Arnesen aan.”

Vrij recentelijk werd Kompany opgebeld en gevraagd om als speler én trainer aan de slag te gaan. „Ze hadden alles uitgedokterd. Ik was onder de indruk en geïntrigeerd door het vertrouwen in mijn persoon. Ik heb de afgelopen jaren zoveel geleerd van Pep Guardiola. Ddoor hem werd ik weer verliefd op het voetbal. Zoals City speelt, wil ik ook spelen en daarom heb ik besloten om ja te zeggen tegen Anderlecht.”

De bekendmaking kwam een dag nadat The Citizens de treble hadden gepakt. Na de League Cup en de landstitel won de ploeg van Pep Guardiola zaterdag de FA Cup door met 6-0 te winnen van Watford. Aan het begin van het seizoen won City ook al de Community Shield.

„Manchester City heeft me alles gegeven en ik heb zoveel mogelijk terug proberen te geven”, aldus de 33-jarige Kompany in de brief. „Nu is voor mij het moment gekomen om te gaan. Ik zal nooit vergeten hoe de supporters van City altijd loyaal aan mij waren. In goede, maar zeker ook in slechte tijden.”

Kompany, die in 2008 werd overgenomen van Hamburger SV, won met City talloze prijzen, al speelde hij lang niet altijd. Niet omdat er twijfels over zijn capaciteiten waren, maar vooral vanwege langdurige blessures.

In totaal speelde Kompany 360 duels voor City en maakte hij twintig goals. Met de lichtblauwe formatie uit Manchester veroverde de verdediger vier landstitels, twee keer de FA Cup, vier keer de League Cup en twee keer het Community Shield. Manchester City organiseert in september een 'testimonial' voor Kompany.