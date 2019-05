Kompany vertrekt door voordeur bij Manchester City

De bekendmaking kwam een dag nadat The Citizens de treble hadden gepakt. Na de League Cup en de landstitel won de ploeg van Pep Guardiola zaterdag de FA Cup. Aan het begin van het seizoen won City ook al de Community Shield.

„Manchester City heeft me alles gegeven en ik heb zoveel mogelijk terug proberen te geven”, aldus de 33-jarige Kompany in de brief. „Nu is voor mij het moment gekomen om te gaan. Ik zal nooit vergeten hoe de supporters van City altijd loyaal aan mij waren. In goede, maar zeker ook in slechte tijden.”

Kompany, die in 2008 werd overgenomen van Hamburger SV, won met City talloze prijzen, al speelde hij lang niet altijd. Niet omdat er twijfels over zijn capaciteiten waren, maar vooral vanwege langdurige blessures.

In totaal speelde Kompany 360 duels voor City en maakte hij twintig goals. Vier keer werd hij Engels kampioen, twee keer won hij de FA Cup, vier keer pakte de League Cup en tweemaal veroverde hij de Community Shield.