Aston Martin tekent beroep aan tegen diskwalificatie Sebastian Vettel

De race-autoriteiten zullen zich daar maandag over buigen. De naam van de Duitser, die als tweede eindigde op de Hungaroring, werd van de uitslaglijst geschrapt omdat er onvoldoende benzine was overgebleven in de tank van zijn bolide.

De FIA stelde in Boedapest dat het team verscheidene keren heeft geprobeerd de vereiste hoeveelheid brandstof (1 liter) uit de wagen te halen voor de controle op de bestanddelen „maar het was slechts mogelijk er 0,3 liter uit te pompen.” Aston Martin diende een protest in omdat uit de eigen technische gegevens is gebleken dat er nog 1,74 liter in de tank zat.

Viervoudig wereldkampioen Vettel moest in Hongarije alleen de Fransman Esteban Ocon voor zich dulden. Door het besluit van de FIA hem te diskwalificeren, raakte Aston Martin een podiumplaats, de tweede pas van het seizoen, kwijt. Bovendien schoof wereldkampioen Lewis Hamilton door de maatregel een plek op. Daarvan was Max Verstappen de dupe. De achterstand van de Nederlander in het algemeen klassement werd 8 punten.