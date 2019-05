Video: Wilder laat Breazeale sterretjes zien

Deontay Wilder slaat Dominic Breazeale naar de grond. Ⓒ AFP

Deontay Wilder heeft zaterdag met speels gemak zijn WBC-wereldtitel in het zwaargewicht verdedigd. De Amerikaanse bokser sloeg zijn tegenstander Dominic Breazeale in het Barclays Center in New York in de eerste ronde zonder genade knock-out.