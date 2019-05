Depay en Tete zien Braziliaanse coup

Sylvinho, oud-speler van onder meer Arsenal en FC Barcelona, volgt Bruno Génésio op die na 3,5 jaar moet vertrekken. De 45-jarige Braziliaan komt naar Lyon op voorspraak van zijn landgenoot Juninho, de nieuwe technisch directeur van de Franse club.

Juninho (44) heeft een grote staat van dienst bij Lyon. De spelmaker, specialist in vrije trappen, leidde de Franse club tussen 2001 en 2009 naar zeven landstitels. De 40-voudig international keert nu bij Lyon terug als technisch directeur. ''Juninho gaat snel beginnen, hij heeft al een nieuwe trainer gekozen'', zei voorzitter Jean-Michel Aulas. ''We zijn inmiddels akkoord met Sylvinho.'' Die linksback won met Barcelona drie landstitels en twee keer de Champions League.

Sylvinho werkte de afgelopen jaren als assistent-trainer bij onder meer Internazionale en het Braziliaanse elftal. Hij werd onlangs nog gepromoveerd tot bondscoach van het olympische elftal van zijn land. Volgens Franse media krijgt Sylvinho een contract voor twee jaar bij Lyon. Hij neemt ook een assistent uit Brazilië mee.

Met winst op Caen (4-0) stelde Olympique Lyon zaterdag de derde plek in de Ligue 1 en daarmee een ticket voor de voorronde van de Champions League veilig. Depay nam twee doelpunten voor zijn rekening. Onduidelijk is of de spits van Oranje volgend seizoen ook nog bij Lyon speelt. Depay (25) heeft er geen geheim van gemaakt dat hij graag naar een Europese topclub wil.