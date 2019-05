Weghorst volgt voorbeeld Makaay

Dankzij dat aantal is hij na Roy Makaay de tweede Nederlander ooit die tijdens diens eerste seizoen op het hoogste niveau in Duitsland minimaal 17 keer weet te scoren. Makaay vertrok in 2003 naar Bayern München en maakt in zijn eerste jaar in de Bundesliga 23 treffers. Uiteindelijk stokte de teller voor Makaay na 129 duels bij 78.

Wolfsburg eindigde de afgelopen twee seizoenen als zestiende in de Bundesliga. Aan de hand van oud-AZ’er Weghorst heeft het echter een revival weten te maken. De zesde plaats in de eindstand betekent dat de club volgend jaar de Europa League in mag.

„Ik was er niet bij, maar de laatste twee jaren waren natuurlijk bijzonder zwaar voor Wolfsburg. Wanneer je dan zo veel succes hebt als nu, is dat super”, aldus Weghorst, die inmiddels op twee Bundesliga-hattricks staat. Slechts twee minder dan Makaay, Arjen Robben en Klaas-Jan Huntelaar, die alle drie veel meer seizoenen nodig hadden om dat aantal te bereiken.

Bekijk hieronder de hattrick van Wout Weghorst: