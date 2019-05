Indy 500-drama dreigt voor Alonso

Alonso ging tijdens de kwalificatie in zijn McLaren-Chevrolet niet snel genoeg om een startplek te veroveren. De 37-jarige Spanjaard krijgt zondag een nieuwe kans in een shoot-out met zes coureurs.

„We hadden niet de juiste snelheid”, erkende Alonso na de eerste kwalificatie, waarin het draait om de gemiddelde snelheid die wordt behaald op de befaamde Oval van Indianpolis.

De tweevoudig wereldkampioen in de Formule 1 stond gedurende de 90 minuten durende sessie drie keer in de top 30, maar hij viel daar uiteindelijk net buiten met een gemiddelde snelheid van 366 kilometer per uur over vier rondes.

De snelste dertig coureurs zijn verzekerd van deelname aan de 103e editie van de Indy 500, Alonso moet met vijf andere coureurs strijden om de resterende drie startplekken. „We krijgen een nieuwe kans om de race te halen. Als dat niet lukt, dan verdienen we het ook niet”, zei Alonso, die twee jaar geleden voor het eerst meedeed aan de Indy 500. Hij startte toen vanaf de vijfde plek en reed zelfs een tijdje aan de leiding, tot zijn motor kapot ging.

Alonso wil na Graham Hill de tweede coureur worden die de ’Triple Crown of Motorsport’ op zijn erelijst heeft staan. Twee van die drie iconische races heeft hij al gewonnen: de Grote Prijs van Monaco en de 24 Uur van Le Mans. Alonso stopte vorig jaar in de Formule 1 om zijn laatste doel na te jagen: winst van de Indy 500. Hij crashte echter woensdag tijdens de training en kon daardoor donderdag niet de baan op. „We presteren de hele week al slecht. Heel slecht. We zijn er eigenlijk niet klaar voor”, aldus Alonso.