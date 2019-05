Live Extra: De strijd om promotie/degradatie barst los

De lange voetbalmiddag begint in Deventer, waar Go Ahead Eagles FC Den Bosch op bezoek krijgt. De ploegen eindigde in de Keuken Kampioen Divisie respectievelijk als vijfde en vierde

Volg alle duels om promotie/degradatie van minuut tot minuut via onze livewidget.

Om half drie komt de eerste Eredivisieclub in actie. Excelsior reist af naar Waalwijk, die in de eerste ronde NEC uitschakelde. De Rotterdammers moeten vechten om nog een jaar in de Eredivisie te blijven, waar het dit seizoen als zestiende eindigde.

Daarna is het de beurt aan TOP Oss en Sparta. TOP Oss kende een uitstekende tweede seizoenshelft en stond aan het einde van de rit zesde. Sparta werd tweede, achter kampioen FC Twente en hoopt na één jaar weer terug te keren op het hoogste niveau in Nederland.

Het slotstuk komt van Cambuur, die De Graafschap ontvangt. De Friezen, elfde in de Keuken Kampioen Divisie, rekenden in de eerste ronde van de playoffs af met Almere City. Het wordt vooral een bijzondere wedstrijd voor Henk de Jong. De trainer staat nu nog aan het roer bij de Superboeren, maar zal volgend jaar de scepter zwaaien in Leeuwarden.

Speelschema tweede ronde playoffs

12.15: Go Ahead Eagles - FC Den Bosch

14.30: RKC Waalwijk - Excelsior

16.45: TOP Oss - Sparta Rotterdam

20.00: Cambuur Leeuwarden - De Graafschap

