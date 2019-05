Statistieken: krakers in kelder

Bekijk hier de statistieken van alle duels.

Het slotstuk komt van Cambuur, die De Graafschap ontvangt. De Friezen, elfde in de Keuken Kampioen Divisie, rekenden in de eerste ronde van de playoffs af met Almere City. Het wordt vooral een bijzondere wedstrijd voor Henk de Jong. De trainer staat nu nog aan het roer bij de Superboeren, maar zal volgend jaar de scepter zwaaien in Leeuwarden.

Speelschema tweede ronde playoffs

Cambuur Leeuwarden - De Graafschap: 1-1

De Graafschap heeft verzuimd afstand te nemen van SC Cambuur in het eerste onderlinge duel in de play-offs om promotie/degradatie.

Go Ahead Eagles - FC Den Bosch 2-2

Go Ahead Eagles had het balbezit en veel meer kansen, maar FC Den Bosch weet dankzij efficiënt omspringen met kansen toch een gelijkspel uit het vuur te slepen.

Bekijk ook: Efficiënt Den Bosch zet grote stap naar finale playoffs

RKC Waalwijk - Excelsior: 2-1

Excelsior legde een matige wedstrijd op de mat op bezoek bij RKC. De Rotterdammers verliezen slechts met 2-1, waarmee zij nog met de schrik vrij komen.

Bekijk ook: Excelsior op rand van degradatie

TOP Oss - Sparta Rotterdam: 0-2

In een zeer matig duel is het de individuele klasse van Adbou Harroui die het verschil maakt. Met twee fraaie treffers schiet hij Sparta naar een 0-2 zege.

Bekijk ook: Harroui schiet Sparta in matig duel langs TOP Oss