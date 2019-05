Real Madrid eindigt dramaseizoen in mineur

De ploeg van trainer Zinedine Zidane moest voor eigen publiek tegen Real Betis de twaalfde competitienederlaag incasseren: 0-2. Loren Morón, op aangeven van oud-PSV'er Andrés Guardado, en invaller Jesé (ex-Real) maakten na rust de doelpunten voor de club uit Sevilla. Voor de zoveelste keer dit seizoen werden de Madrileense sterren uitgefloten door de morrende fans in Estadio Santiago Bernabéu.

Real Madrid verloor dit seizoen in totaal achttien wedstrijden, het hoogste aantal sinds 1995-1996. Als titelverdediger in de Champions League werd de 'Koninklijke' in de achtste finales overklast door Ajax, dat in Madrid met 4-1 won. Real Madrid eindigde in La Liga als derde, op grote achterstand van FC Barcelona. Stadgenoot Atlético pakte acht punten meer.