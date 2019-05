Efficiënt Den Bosch zet grote stap naar finale playoffs

Go Ahaed begon sterk aan de wedstrijd. De nummer vijf van het reguliere seizoen van de Keuken Kampioen Divisie legde veel energie in de wedstrijd. FC Den Bosch had zijn zaakjes echter goed op orde en kon het eerste offensief van de thuisploeg de kop indrukken. Sterker nog, het waren zelfs de bezoekers die op voorsprong kwamen. In de 18e minuut kopte Jort van der Sande raak. Hij verlengde op fraaie wijze de voorzet van Amine Khammas en met een boogje eindigde de bal in het net achter doelman Hobbie Verhulst, die aan de grond genageld stond.

Jaroslav Navratil (l) van Go Ahead Eagles in duel met Sam Kersten Ⓒ BSR/Soccrates

Den Bosch kon niet lang van de voorsprong genieten. De thuisploeg hield de druk erop en maakte tien minuten later de gelijkmaker. Julian Lelieveld dribbelde vanaf rechts naar binnen en gooide de bal voor de pot. Deze ging richting Paco van Moorsel, maar de vleugelaanvaller stapte over de bal heen en werd vervolgens door iedereen gemist, waardoor de 1-1 op het scorebord stond.

Efficiënt

Vlak na rust dachten de mannen van trainer John Stegeman op voorsprong te komen, maar het doelpunt werd afgekeurd. Thomas Verheijdt schoot weliswaar raak, maar de spits kreeg de bal van Van Moorsel, die buitenspel stond. Het leek Den Bosch wakker te schudden, want enkele minuten later rondde Luuk Brouwers een snelle Brabantse aanval af: 1-2. Zo waren de bezoekers erg efficiënt in hun afronding.

Een gefrustreerde trainer van Go Ahead Eagles, John Stegeman. Ⓒ BSR/Soccrates

De Deventenaren namen het doel van Wouter van der Steen flink onder vuur, maar de thuisploeg sprong een stuk minder goed om met de kansen die het kreeg. Na veel gemiste kansen was het eindelijk raak voor Eagles. Jaroslav Navratil soleerde richting het strafschopgebied. De aanvaller bleef koel, omspeelde de keeper en een aantal invliegende verdedigers en schoot vervolgens de 2-2 tegen de touwen.

Een dikke vijf minuten later lag de bal op de stip. Navratil versierde een strafschop, maar Van Moorsel kon in twee instanties het net niet vinden. Zijn penalty werd gekeerd door Van der Steen en de rebound - die voor het inschieten lag - ging huizenhoog over.

De wedstrijd eindigde, mede dankzij een uitblinkende Van der Steen, in een gelijkspel: 2-2.

Beslissing

De beslissing wie zich mag opmaken voor een finaleplaats zal vallen op woensdag 22 mei (18.30 uur). Dan zijn de rollen omgedraaid en mag FC Den Bosch Go Ahead verwelkomen in Stadion De Vliert.