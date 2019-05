Van der Poel op koers voor Spelen

De Nederlander van Corendon-Circus eindigde als tweede in het Duitse Albstadt. De zege ging naar de Zwitser Mathias Flückiger. Die reed lange tijd op kop samen met de Fransman Jordan Sarrou, maar versnelde in de voorlaatste ronde nog maar eens. Sarrou werd nog bijgehaald door Van der Poel die zich in de sprint ongenaakbaar toonde.

Van der Poel was snel gestart in het spoor van de Zwitserse wereldkampioen Nino Schurter. Halverwege zakte hij even weg naar de twaalfde plaats, maar knokte zich terug naar voren. Schurter slaagde daar niet in, hij werd slechts zesde.

Vrijdag had Van der Poel al wel de zogenoemde shorttrack-wedstrijd gewonnen. Behalve de nominatie was de wedstrijd voor Van der Poel ook van belang voor de wereldranglijst. Die bepaalt volgend jaar op de Spelen in Tokio de startvolgorde.