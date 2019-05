Excelsior op rand van degradatie

RKC wist uit een verslagen positie toch de tweede ronde van de playoffs te bereiken. De Waalwijkers verloren op bezoek bij NEC (2-0), maar zorgden thuis voor een stunt door de Nijmegenaren te verslaan (3-0).

Excelsior heeft ook genoeg vertrouwen getankt in aanloop naar de playoffs. De laatste twee competitiewedstrijden werden namelijk winnend afgesloten (Heracles uit, 4-5 en AZ thuis, 4-2). Van het Rotterdamse zelfvertrouwen was tijdens de eerste helft weinig te zien. Sterker nog, het was RKC dat verdiende de kleedkamers met een voorsprong op te zoeken.

Mario Bilate kan RKC voor rust niet op voorsprong schieten en baalt van zijn gemiste kans Ⓒ BSR/Soccrates

Mario Bilate liep op doelman Etienne Vaessen af. Bilate omspeelde de sluitpost en schoof de bal richting het doel. Met een uiterste inspanning was het Henrico Drost die een achterstand voor Excelsior wist te komen. Zo eindigde een zeer tam en matig eerste bedrijf in 0-0.

Koeltjes

Na rust wist Bilate het net wel te vinden. Koolwijk verspeelde de bal en vervolgens sneed RKC dwars door het centrum van de Rotterdammers heen. Bilate kwam opnieuw oog in oog te staan met Damen. De aanvaller bleef rustig en schoof beheerst de 1-0 binnen.

Excelsior-coach Ricardo Moniz ziet toe hoe zijn ploeg moeite had met het fysieke spel van RKC. Ⓒ BSR/Soccrates

Als Eredivisionist lag de druk bij de Kralingers. Dat was merkbaar, want de ploeg uit Rotterdam kwam nauwelijks aan voetballen toe, ook niet na de 1-0 achterstand. Excelsior had een foutje in de achterhoede van RKC nodig om tot een kans te komen. Melle Meulensteen verlengde ongelukkig een mislukte voorzet, waarna Jeffry Fortes de bal ongenaakbaar in de kruising schoot: 1-1.

Gaari

RKC had even nodig om de klap te boven te komen, maar uiteindelijk wisten de Waalwijkers de rug te rechten en zelfs weer op voorsprong te komen. Na wat gekluts in de Rotterdamse defensie belandde de bal voor de voeten van Jurien Gaari. De rechtsback dacht geen seconde na en schoot de bal snoeihard in het dak van het doel.

Daarmee kroonde hij zichzelf tot matchwinnaar, er werd niet meer gescoord in Waalwijk.

Oog in oog

Door de nederlaag tegen RKC staat Excelsior oog in oog met degradatie. De ploeg van Ricardo Moniz heeft een aantal dagen om alles weer op de rails te krijgen. Woensdag (aftrap 18.30 uur) zal blijken of de Kralingers zijn wedstrijden in Keuken Kampioen Divisie zal spelen of dat zij de hoop op een extra seizoen in de Eredivisie in leven houden.