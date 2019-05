Roglic deelt mokerslag uit, Mollema verrast

Bauke Mollema Ⓒ AFP

Primoz Roglic heeft heel goede zaken gedaan in het algemeen klassement van de Giro d’Italia. In de negende etappe - een tijdrit over 34,8 kilometer - verpulverde hij de tijden van zijn concurrenten. De Sloveen won de race tegen de klok met ruime voorsprong op de andere klassementsrenners.