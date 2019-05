Video: Cillessen twee keer de mist in

De Catalanen kwamen voor rust 1-0 achter door een treffer van Marc Cucurella. Of moeten we zeggen een eigen goal van Cillessen? Het zag er in ieder geval niet helemaal lekker bij de ex-Ajacied.

Binnen twee minuten stond FC Barcelona weer op voorsprong. Het was twee keer natuurlijk Lionel Messi (nummer 35 en 36 van het seizoen, red) die het vonnis voltrok. De eerste op aangeven van Artuo Vidal, de tweede een minuut later met een subliem stiftje.

Maar Eibar kwam snel terug. En weer zag Cillessen er niet goed uit.