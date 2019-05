Dubbelslag voor Teunissen in Duinkerke

De Nederlander van Jumbo-Visma was na zijn ritzege zaterdag een dag later ook de snelste in de zesde etappe. Met een machtige sprint hield hij zijn land- en teamgenoot Dylan Groenewegen achter zich. De Amsterdammer had de eerste drie etappes gewonnen en stak nog voor de finishstreep was bereikt een arm op in de richting van zijn ploeggenoot.

Jumbo-Visma heerste zo in de koers die ondanks de naam zes dagen duurt. „Volgens mij is het een mooie finishfoto geworden”, lachte Teunissen, die nu op drie zeges staat dit seizoen.

In het eindklassement was de Noor Amund Gröndahl Jansen, eveneens ploeggenoot van Teunissen, tweede. De Belg Jens Keukeleire eindigde als derde.