Mollema in vorm: ’Ik sta er goed voor’

„Ik had de hele week al een goed gevoel, ook vanwege die eerste tijdrit in Bologna. Het heeft alles te maken met een goede voorbereiding en goede vorm. Als ik in vorm ben kan ik ook goede tijdritten rijden”, aldus Mollema.

„Ik had een goed plan gemaakt nadat ik in de ochtend het parcours nog eens bestudeerd had”, vertelde Mollema. „Ik wilde het een beetje rustig aan doen op de eerste 20 kilometer en daarna proberen op de beklimming alles te geven en het verschil te maken. Daar kon je tijd pakken. Ik heb niet te veel risico’s genomen in de bochten. Het lag er nat bij. Voor mijn gevoel liep het direct lekker en eigenlijk wilde ik al snel gaan versnellen. Toch heb ik gewacht tot de klim.”

„Ik sta er goed voor”, zei Mollema met het oog op het klassement. Daarin staat hij twaalfde, maar de meeste voor hem geklasseerde renners zullen zo gauw de bergen worden bereikt wegvallen. Belangrijker is dat Mollema tijd pakte op concurrenten als de Brit Simon Yates en de Colombiaan Miguel Ángel López. „Daar ben ik heel blij om. Ook mannen als Majka en Zakarin hebben veel tijd op mij moeten toegeven. De bergen moeten nog komen, daar zal dat anders zijn. Het zegt nog niet zoveel wat ik vandaag heb gepresteerd, met het oog op het vervolg. Eén ding weet ik wel: mijn conditie is goed op dit moment. Nu is het zorgen dat ik dit vasthoud voor de bergritten.”