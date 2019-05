Nadal deelt tik uit aan Djokovic

De beste gravelspeler aller tijden versloeg in de hoofdstad van Italië Novak Djokovic met 6-0 en 4-6 en 6-1. Het betekende de negende titel in Rome voor Nadal, die over een week als topfavoriet begint aan Roland Garros. Dat grandslam-toernooi wil de 32-jarige Mallorcaan voor de twaalfde keer winnen.

In de 54e ontmoeting tussen de twee toptennissers gebeurde er in de eerste set iets dat in de voorgaande duels nog nooit was gebeurd. Nadal won namelijk de eerste met 6-0. De ontketende Spanjaard liet de nummer één van de wereld werkelijk alle hoeken van de baan zien.

Novak Djokovic moet zich strekken.

In de tweede set was er sprake van meer gelijkwaardigheid. Nadal leek bij een 3-3 0-40 stand op weg naar de beslissende break, maar Djokovic gaf niet op en werkte alle breekpunten weg. Bij een 5-4 voorsprong brak hij vervolgens zijn eeuwige rivaal, en trok de stand gelijk.

In de derde set was het weer aan Nadal om het initiatief te pakken. Tot grote frustratie van Djokovic, die niet voor de eerste keer in zijn carrière heel matig smashte, brak hij de Serviër direct. Djokovic sloeg een racket aan gruzelementen. Nadal greep het momentum en keek niet meer om.

In onderlinge ontmoetingen is het 28-26 voor Djokovic. De 32-jarige Serviër zal ondanks de nederlaag met een goed gevoel aan Roland Garros beginnen. De winnaar van 2016 zegevierde vorige week in Madrid en maakte ook afgelopen week een goede indruk. Nadal leek aanvankelijk dit jaar een klasse te hebben ingeleverd op gravel, maar lijkt precies op tijd in topvorm voor Parijs.

Hij pakte zijn 34e Masters-titel in Rome. Djokovic heeft er 33 verzameld. Roger Federer, die na vier jaar terugkeert op Roland Garros, staat op 28 stuks.