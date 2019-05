Harroui schiet Sparta in matig duel langs TOP Oss

Sparta eindigde in de reguliere competitie als tweede, met elf punten achterstand op kampioen FC Twente. De Rotterdammers hopen na één jaar weer terug te keren naar de Eredivisie. Dan moet het eerst succesvol de playoffs doorlopen. De eerste horde is TOP Oss, dat als zesde eindigde en de laatste onderlinge confrontatie - op bezoek bij Sparta - met 1-4 won.

Hondenweer

De regen kwam als bakken uit de hemel vallen in Oss. Voor Sparta niet al te fijne weersomstandigheden, aangezien het voorafgaand aan de playoffs een trainingskamp had afgewerkt in het zonnige Ibiza.

Het spanddoek van de TOP Oss-supporters was een van de weinige hoogtepunten van de wedstrijd Ⓒ BSR/Soccrates

Op de natte kunstgrassprieten in het Frans Heesen Stadion werden de doelmannen weinig getest. Het tempo lag erg laag, waardoor het voor de ploeg die verdedigde makkelijk was de bal ver van het eigen doel te houden. Van strijdvaardigheid, vaak te zien bij promotie/degradatiewedstrijden, was eigenlijk geen sprake.

Openingstreffer

De wedstrijd kreeg een beetje elan toen Sparta zes minuten na rust op voorsprong kwam. Abdou Harroui wed in de dekking aangespeeld, maar de middenvelder speelde zich toch vrij en krulde de bal fraai in de winkelhaak.

Abdou Harroui van Sparta was het lichtpuntje van de wedstrijd met twee prachtige doelpunten. Ⓒ BSR/Soccrates

Het spel was ook na rust niet best van beide kanten. TOP Oss probeerde aan te vallen, maar was niet bij machte om kansen te creëren. Uiteindelijk deelde Sparta een paar minuten voor het eindsignaal de knock-out uit. Harroui stiftte de bal prachtig over doelman Ronald Koeman - zoon van de bondscoach - heen. Het was tevens de einduitslag in Oss: 0-2.

Return

De return, en tevens de beslissing, valt woensdag (aftrap: 20.45 uur). Dan is Het Kasteel het decor als Sparta en TOP Oss strijden voor een plek in de finale van de playoffs, waar De Graafschap of Cambuur de volgende tegenstander wordt.