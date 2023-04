Gakpo en Van Dijk beleven heerlijk avondje met Liverpool in Leeds

Gakpo opende na dik een half uur de score, toen hij een afgemeten voorzet van Trent Alexander-Arnold kon binnenlopen. Mohamed Salah tilde Liverpools voorsprong nog voor rust naar 2-0. Een fout in de opbouw van Ibrahima Konaté zorgde ervoor dat oud-Feyenoorder Luis Sinisterra kort na rust de spanning in het duel terugbracht, maar na de 3-1 van Diogo Jota was het voor Leeds over en uit.

Van Dijk zag een assist niet doorgaan omdat hij voordat hij Salah uit een vrije trap bediende net buitenspel stond, maar de Egyptenaar tekende even later op aangeven van Gakpo alsnog voor de vierde treffer. De tweede goal van Jota en eentje van invaller Darwin Nuñez gaven de uitslag voor Liverpool in de slotfase een uitstekend aanzicht. Gakpo werd tien minuten voor tijd door Klopp naar de kant gehaald, aan de zijde van de thuisploeg viel Crysencio Summerville halverwege de tweede helft in en speelde Pascal Struijk centraal achterin de hele wedstrijd.

ITALIË: Atalanta blijft op gelijkspel steken bij Fiorentina

Atalanta is bij Fiorentina blijven steken op een 1-1 gelijkspel. De ploeg uit Bergamo blijft daardoor een kleine achterstand houden op Internazionale en AC Milan in de strijd om de vierde plaats in de Serie A. Die plek geeft voor volgend seizoen recht op het spelen van Champions League. Atalanta staat zesde met 49 punten. Inter heeft twee punten meer en landskampioen Milan staat vierde met 53 punten. Er zijn nog acht speelronden in de Italiaanse competitie.

Joakim Maehle zorgde in de eerste helft voor de openingstreffer voor Atalanta, dat begon met Marten den Roon en Teun Koopmeiners. Ruim tien minuten in de tweede helft kon Arthur Cabral gelijkmaken uit een strafschop. Na lang bestuderen van de videobeelden besloot arbiter Marco Guida dat Rafael Toloi hands had gemaakt. Beide ploegen kregen daarna nog kansen, maar kwamen niet meer tot scoren.

