Nadal pakt record af van Federer

De 32-jarige Spanjaard versloeg Novak Djokovic en is nu de enige mannelijke tennisser in het proftijdperk die tijdens zestien opeenvolgende jaren minimaal één toernooi op zijn naam heeft geschreven. Tot zondag deelde hij het record van vijftien jaren met een toernooizege met Roger Federer.

Federer won in achttien verschillende jaren een toernooi, maar slaagde daar in 2016 niet in. Nadal heeft in totaal nu 81 titels in zijn bezit. Federer heeft er twintig meer, maar is ook bijna vijf jaar ouder. Jimmy Connors heeft de meest toernooizeges: 109.

Rafael Nadal slaat zijn gevreesde forehand. Ⓒ AFP

Nadal begint over een week als topfavoriet aan Roland Garros. De Mallorcaan jaagt op zijn twaalfde eindzege in Parijs. In totaal verloor Nadal pas twee keer een wedstrijd in Parijs. In 2009 tegen Robin Söderling en zes jaar later tegen Djokovic. Vorig jaar won Nadal de finale van Dominic Thiem.