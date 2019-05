Oranje Onder 17 prolongeert Europese titel

De jonkies van bondscoach Peter van der Veen waren in het Ierse Dublin vooral de eerste helft de baas over Italië. De ruststand van 3-0, met goals van Sontje Hansen (rebound), Naoufal Bannis (rebound na een vrije trap van Ki-Jana Hoever op de paal) en Ian Maatsen (afstandsschot), was het gevolg van vele vlot lopende aanvallen en korte combinaties.

In het eerste kwartier na rust kregen de oranjetalenten het voor het eerst lastig. De enige schade die werd opgelopen, was de geweldige rake volley van Lorenzo Colombo tien minuten na rust. Daarna zette het herstel langzaam in. Van der Veen bracht Ajax-talent Naci Unuvar (15), die de kwartfinale miste door een liesblessure, de halve finale slechts kon invallen tegen Spanje (1-0) en die rol nu opnieuw voor hem zag weggelegd. Binnen een minuut tilde de jongste speler die dit toernooi voor Onder 17 in actie kwam de stand naar 4-1. Dezelfde Colombo maakte vlak voor tijd nog de 4-2 voor de statistieken.

Oranje Onder 17 mag zich in oktober meten met de beste leeftijdgenoten ter wereld. Dan wacht in Brazilië het WK, waar ook Italië, Frankrijk, Spanje en Hongarije zich dit toernooi als andere Europese landen voor plaatsten.